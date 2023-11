Herbstmeister in der Regionalliga Marc Beckert mit dem 1. FC Bocholt auf Hohenflüg

Auch der 1. FC Bocholt würde es schwer haben, im Stadion am Hünting die Anforderungen zu erfüllen, die an die Klubs in der Dritten Liga gestellt werden. Allerdings arbeitet der Verein bereits daran, wobei auch ein Umzug in ein anderes Stadion ein Thema ist, wenn der Fall der Fälle eintreffen sollte. Der Aufstieg sei, so versichert Beckert, im Umfeld zwar ein großes Thema, in der Mannschaft aber nicht. „Wir genießen den Moment, freuen uns über unsere Erfolge und die Tabellenführung. Doch mit der Dritten Liga haben wir Spieler uns bislang nicht befasst“, sagt der 32-Jährige.