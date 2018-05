Lokalsport : Mara Terhoeven-Urselmans erfolgreich unterwegs

Kleve Feierstimmung herrschte auf dem Reichswaldhof der Familie Terhoeven-Urselmans in Nierswalde. Denn die die 14-jährige Mara Terhoeven-Urselmans kehrte erfolgreich von der Junioren Tour, einem renommierten internationalen Springreitturnier in Eschweiler, zurück. Dort war die Schülerin im Sattel ihres Pferdes Claudius, den sie erst vor kurzem erst von ihrem Bruder Philip, ein ebenfalls erfolgreicher Springreiter, übernommen hatte, in einem M*-Springen gestartet, in dem sie Rang acht belegte.

Nach diesem Auftakt konnte sich Mara, die früher im Children Kader des Rheinlandes mitgeritten ist, am zweiten Turniertag im M**-Springen dann einen beachtlichen dritten Rang sichern. Und auch letzten Turniertag konnten die Nachwuchsreiterin und der 14-jährigen Wallachs ihre gute Form bestätigen. Hier schafften sie es nach dem ersten Umlauf der Springprüfung der Klasse S ins Stechen, bei dem sie letztlich einen tollen dritten Platz von insgesamt 26 Startern erreichen konnten. Sowohl Mara, die mit ihren 14 Jahren die jüngste Starterin im Feld gewesen war, als auch ihre Trainerin Inga Schuurman, Bereiterin im Stall von Otmar Eckermann, waren überglücklich über diesen tollen Erfolg.

Zweifellos konnte die Schülerin damit an ihre guten Leistungen des vergangenen Jahres anschließen, nachdem sie unter anderem beim Preis der Besten in Warendorf, bei den Deutschen Jugendmeisterschaften und bei den Deutschen Youngster in Aachen teilnehmen durfte.

(sder)