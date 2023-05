Fußball-Oberliga Luca Thuyl bleibt beim 1. FC Kleve

Luca Thuyl, der in der Nachwuchsabteilung des MSV Duisburg ausgebildet wurde und zwischenzeitlich auch im US-amerikanischen Collegefußball aktiv war, ist sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in vorderster Front eine feste Größe. In dieser Saison kommt er bislang bei 29 Einsätzen auf drei Treffer und zwei Assists.