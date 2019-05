Fußball : Luca Thuyl kehrt nach Hö.-Nie. zurück

Kalkar Fußball-Landesliga: Kaderplanung an der Düffelsmühle weitgehend abgeschlossen.

Hinter dem Königstransfer steckt die Rückkehr von Luca Thuyl an die Düffelsmühle. Der 21-jährige spielte bereits in der Saison 2016/2017 für den Verein und gehörte unter dem damaligen Trainer Georg Mewes mit 31 Oberliga-Einsätzen zum Stammpersonal. Davor spielte er in der A- und B-Junioren-Bundesligamannschaft des MSV Duisburg. Nach seinem Weggang von Hö.-Nie. ging er in die USA, wo er im Collegefußball aktiv war, „vom Niveau her ungefähr vergleichbar mit der Oberliga“, sagt Kreß.