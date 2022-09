Premiere für neue Strecke : Luca Fröhling setzt Erfolgsserie fort

Luca Fröhling auf dem Weg zum souveränen Sieg über 10.000 Meter: Er hatte in 34:14 Minuten mehr als drei Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

Kleve Der Athlet des Ausrichters LV Marathon siegt nach seinen Erfolgen in Goch und Weeze auch beim 29. Klever Citylauf im Hauptrennen über 10.000 Meter. 612 Teilnehmer sind bei der Veranstaltung mit neuer Streckenführung am Start.

Luca Fröhling ist nicht zu stoppen. Der 23-jährige Student, der für den LV Marathon Kleve startet, setzte sich bereits beim Steintorlauf in Goch und beim Sommerabendlauf in Weeze durch. Nun folgte am Samstag der Sieg beim 29. Klever Citylauf. Kurzfristig hatte Luca Fröhling nachgemeldet. Und weil sich der Athlet am Vormittag fit fühlte, schrieb er sich für die Zehn-Kilometer-Distanz ein. Nach 34:14 Minuten lief Luca Fröhling vor Jörn Hansen (37:18) und Carolin Joeken (beide LG Alpen, 39:44) ins Ziel ein.

„Ich bin zufrieden, weil der Sieg das Ziel war. Die Zeit hätte noch besser sein können. Aber man darf nicht vergessen, dass ich den ganzen Tag an der Strecke geholfen habe. Da ist man natürlich auch ein wenig kaputt“, sagte Fröhling. Vor seinem Lauf war der Gocher bereits bei den Bambini mitgelaufen. Es war seine Aufgabe, den Kleinsten, die über die 400 Meter hinten dran und auf der Suche nach den Eltern waren, den Weg zu weisen.

Info Volkslauf-Veranstalter haben zu kämpfen Überblick Die Teilnehmerzahlen bei Volksläufen gehen nach Corona deutlich zurück. Im Juni starteten beim Gocher Steintorlauf 977 Teilnehmer, drei Jahre zuvor waren es noch 1719. Beim Sommerabendlauf in Weeze musste man einen Rückgang von 669 auf 225 Athleten hinnehmen. Kleve Beim Citylauf starteten nach drei Jahren Corona-Zwangspause 612 Athleten. 2019 waren 915 Teilnehmer dabei.

„Ich genieße das Drumherum hier wahnsinnig. Für mich war die Strecke hoch durch die Stadt immer legendär. Aber ich muss sagen, dass die Stimmung hier unten sogar noch besser ist. Vorbei an all den Cafés, Restaurants und Zuschauern an der Strecke – das ist schon ganz besonders“, sagte Fröhling. Erstmals führte der Citylauf nicht über die Große Straße, sondern rund um die Stadthalle und an der Spoy entlang.

Beim Nachwuchs stimmte die Resonanz in den Rennen rund um die Stadthalle. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

Für den Umzug gab es gleich mehrere Gründe. Der Organisationsaufwand für den LV Marathon Kleve ist im Schatten der Innenstadt deutlich geringer. Zudem hatten sich Läufer immer wieder über die Steigung auf der Einkaufsmeile beschwert. „Dieser Umzug war die absolut richtige Entscheidung. Für die Breitensportler ist es besser so – und genau sie wollen wir ansprechen. Nun bleiben wir in den nächsten Jahren hier unten an der Stadthalle“, sagte Gerd Mölders, Vorsitzender des LV Marathon Kleve. Insgesamt 612 Teilnehmer starteten beim Citylauf, davon waren 473 Kinder und Jugendliche. „Der Citylauf ist ein phantastisches Event für die Sportstadt Kleve“, so Moderator Laurenz Thissen.

In der Vergangenheit waren es jedoch meist zwischen 800 und 1000 Sportler. „Es zeichnete sich ab, dass die Teilnehmerzahl einen Dämpfer bekommen würde. Mit diesem Problem kämpfen alle Volksläufe, einige wurden zuletzt sogar abgesagt. Daher haben wir gesagt, dass wir zufrieden sind, wenn 400 oder 500 Leute dabei sind. Und das Ziel haben wir deutlich übertroffen“, so Gerd Mölders, der 1968 über 3000 Meter Hindernis bei den Olympischen Spielen in Mexiko startete. Über die sportlichen Leistungen beim Citylauf sagte er: „Ich habe nicht mehr die Einstellung wie vor 30 oder 40 Jahren. Ich freue mich mittlerweile über jeden, der läuft. Die Zeit spielt eine Nebenrolle.“

Über 5000 Meter siegte der Niederländer Glenn Verhoeven, der in Nütterden wohnt, in 18:23 Minuten. „Der Lauf war eine tolle Erfahrung. Der Veranstalter hatte alles so hergerichtet, dass du dich aufs Sportliche konzentrieren kannst. Mit meiner Zeit bin ich allerdings nicht so zufrieden. Im Juli 2021 hatte ich für die fünf Kilometer 16:48 Minuten gebraucht, daran habe ich mich nun wieder orientiert. Doch es sollte nicht sein“, sagte der 20-Jährige. Hinter ihm liefen Felix Elser (18:43) und Philipp Elser (18:58) von der LG Alpen ins Ziel ein. Schnellste Frau war Carolin Peters vom TV Goch in 21:02 Minuten.

Medaillen als Belohnung für die Teilnahme gab’s für den Nachwuchs. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

Die ältesten Teilnehmer waren Marianne Spronk (74 Jahre) und Ferdi Pellen (77) vom TSV Weeze, die gemeinsam nach 31:15 Minuten die Herausforderung über fünf Kilometer hinter sich gebracht hatten. Eine besondere Erfahrung war der Citylauf allerdings vor allem für den Nachwuchs. Viele Heranwachsende trauten sich erstmals an ein derart großes Sportevent heran. „Kinder hatten es während der Pandemie nicht leicht. Daher ist es umso schöner, dass sich hier nun wieder so viele Talente zeigen wollen“, so Niklas Lichtenberger, Vorsitzender des Klever Sportausschusses.