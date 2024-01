Sieg beim Halbmarathon in Wesel Luca Fröhling startet mit einem Erfolg in das Jahr 2024

Der 24-jährige Gocher wird jetzt bei der am 27. Januar beginnenden Winterlaufserie des ASV Duisburg an den Start gehen. Dort möchte er in der Kleinen Serie mit Rennen über fünf, 7,5 und zehn Kilometer seinen Vorjahressieg wiederholen. „Es ist gut möglich, dass ich zuvor noch bei einem Crosslauf in den Niederlanden starte. Das mache ich aber davon abhängig, wie ich mich in den nächsten Tagen im Training fühle“, sagte Luca Fröhling, der seinen sportlichen Schwerpunkt auch in diesem Jahr auf den Triathlon legen will. Im vergangenen Jahr hatte er sich im Ironman 70.3 für die Weltmeisterschaft qualifiziert und bei den Titelkämpfen in Finnland den vierten Platz belegt.