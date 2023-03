Bemerkenswertes Triathlon-Debüt Luca Fröhling löst direkt das Ticket zur Weltmeisterschaft

Zumal die Vorbereitung wenigstens in einem Punkt nicht optimal war. Luca Fröhling konnte das Schwimmtraining in den Wochen zuvor nur im Hallenbad absolvieren. „Und die Bedingungen dort sind natürlich nicht annähernd so anspruchsvoll wie beim Schwimmen im Meer vor Lanzarote“, sagte er. 28:29 Minuten benötigte der Gocher für die 1,9 Kilometer. „Das Schwimmen ist zwar meine schwächste Disziplin im Triathlon. Trotzdem hatte ich mir ein besseres Ergebnis erhofft“, so Fröhling, der nach der ersten Disziplin in seiner Altersklasse auf Rang acht lag – und die Aufholjagd startete.