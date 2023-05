Tennis im Kreis Kleve LTK Moyland steht weiter an der Spitze

„Es läuft alles auf ein Endspiel um den Titel zwischen Hilden und uns heraus. Wir wollen jetzt unbedingt Meister werden. Ob wir dann auch den Aufstieg in die Regionalliga wahrnehmen würden, müssten wir in der Mannschaft noch besprechen“, sagte Kapitän Hans Bronkhorst. Niels Menko (6:7, 0:6) musste gegen Lennep die einzige Niederlage hinnehmen. Be Lenten (6:4, 6:1), Kees van der Wild (6:1, 6:2), Bert Schultrops (6:4, 7:6), Niels Menko/Bert Schultrops (6:1, 6:0) und Be Lenten/Kees van der Wild (6:0, 6:0) punkteten.