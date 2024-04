Tischtennis Vincent Kepser gewinnt das Osterturnier des TTC Kranenburg

Kranenburg · Der Lokalmatador, der seit 2022 für den TuS Rheinberg in der NRW-Liga aufschlägt, gibt auf dem Weg zum Sieg in der A-Klasse keinen Satz ab. Große Spannung gibt es in einem Doppel-Finale.

02.04.2024 , 15:45 Uhr

80 Spieler und Spielerinnen waren beim Wettbewerb des TTC Kranenburg in drei Klassen am Start. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Joachim Schwenk