Fußball-Kreis Kleve/Geldern Das sind die entscheidenden Spiele im Kreispokal

Alemannia Pfalzdorf kann erneut vor eigenem Publikum versuchen, seine beachtliche Erfolgsserie im Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern fortzusetzen. Der Tabellenzweite der Kreisliga A hat in der letzten Runde des Wettbewerbs, in der es um den Einzug in den Niederrheinpokal geht, wieder ein Heimspiel. Das Team von Trainer Thomas Erkens hat am Mittwoch, 8. Mai, 20 Uhr, den Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen zu Gast.