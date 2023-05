Ein starkes Duo packt an Gewichtheben in Goch wird zur Erfolgsstory

König Fußball hat Deutschland in fester Hand. Keine andere Sportart erfreut sich bei den Deutschen einer größeren Beliebtheit. Das bestätigen Studien Jahr für Jahr. Auch in der Stadt Goch, wo derzeit viele Augen auf das sportliche Geschehen im Hubert-Houben-Stadion gerichtet sind, dürften die Ergebnisse nicht anders ausfallen. Die Viktoria, das fußballerische Aushängeschild der Stadt, steckt dort aktuell mitten im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga.