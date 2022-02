Fußball : Leistungsträger bleiben beim 1. FC Kleve

Niklas Klein-Wiele hat sich keine Gedanken gemacht, den 1. FC Kleve zu verlassen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Kapitän Fabio Forster hat seinen Vertrag beim Oberligisten verlängert. Auch Niklas Klein-Wiele und Calvin Top haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Weitere Vollzugsmeldungen könnten in den nächsten Tagen folgen.

Von Maarten Oversteegen

Hans Noy erlebt aktuell besonders arbeitsreiche Wochen. Der Kaderplaner des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve führt die Vertragsgespräche mit den Fußballern. Klar ist: Das Team, das aktuell auf Platz vier steht, soll weitestgehend zusammengehalten werden. Die ersten Zusagen für die neue Saison liegen Vorstandsmitglied Noy bereits vor, weitere könnten in den nächsten Tagen folgen. In der Hinrunde warten noch fünf Partien auf den 1. FC Kleve, ehe es dann voraussichtlich in der Aufstiegsrunde weitergeht.

Die Vertragsverlängerung mit Erfolgstrainer Umut Akpinar war vor wenigen Tagen bereits ein deutliches Signal. Nun folgte vor dem Wochenende auch Kapitän Fabio Forster, der im Sommer bereits in seine elfte Saison am Bresserberg geht. Der 30-Jährige, der im defensiven Mittelfeld unterwegs ist und das Spiel der Rot-Blauen ordnet, gilt als Aushängeschild des Vereins. Nur für zwei kurze Intermezzos bei der SV Hönnepel-Niedermörmter (2011/2012) sowie beim SC Düsseldorf-West (2016/2017) hatte er den Fusionsklub verlassen.

„Der Verein funktioniert einfach gut – sowohl der Jugend-, als auch der Seniorenbereich. Der Klub wird seit Jahren sehr professionell geführt. Die Verknüpfung klappt immer besser: Es gibt zahlreiche Spieler, die beim 1. FC Kleve ausgebildet wurden und mittlerweile zum Stammpersonal der ersten oder zweiten Mannschaft gehören“, sagt Forster. So sei in den vergangenen Jahren eine gesunde Mannschaftsstruktur gewachsen. „Ich bin einfach froh, weiter Teil dieser Struktur zu sein. Wir zeigen jetzt seit vier Jahren, dass es stetig bergauf gehen kann – und daran wollen wir gerne anknüpfen.“ Zudem würde eine modernere Infrastruktur für eine noch bessere Zukunftsperspektive sorgen. Immerhin soll in den kommenden Jahren beim 1. FC kräftig gebaut werden, zudem soll die Haupttribüne der Eroglu-Arena instandgesetzt werden.

Auch Kreativakteur Niklas Klein-Wiele hat seinen Vertrag beim Bresserberg-Klub verlängert. Schon seit der B-Jugend trägt er das FC-Dress, in der Saison 2016/2017 spielte er für die SV Hö.-Nie. in der Oberliga. „Die weitere Zusammenarbeit mit dem 1. FC Kleve habe ich nie infrage gestellt. Mit Kaderplaner Hans Noy war in zehn Minuten alles besprochen. Ich bin auch nach über 13 Jahren im Verein immer wieder begeistert vom ganzen Drumherum und das Familiäre ist einfach faszinierend“, sagt Klein-Wiele.

Fabio Forster fühlt sich beim 1. FC Kleve sehr wohl. „Der Klub wird seit Jahren sehr professionell geführt“, sagt er. Foto: Markus van Offern (mvo)

Der 28-Jährige sagt: „Wir kennen uns als Mannschaft bereits seit vielen Jahren und bilden somit eine gut funktionierende Einheit. Auch die Entwicklung, die wir als Mannschaft und als Verein in den vergangenen Jahren genommen haben, hat meine Entscheidung leicht gemacht. Zu dieser Entwicklung möchte ich natürlich auch nächste Saison beitragen.“ Neben den beiden Routiniers hat auch Außenverteidiger Calvin Top seine Zusage für die Spielzeit 2022/2023 gegeben.

Er kam vor zweieinhalb Jahren vom Landesligisten VfL Rhede und brach in dieser Saison durch. „Sportlich sehe ich in Kleve die beste Perspektive, mich weiterzuentwickeln. Als Mannschaft haben wir noch große Ziele, die wir zusammen erreichen wollen und ich glaube, dass ich der Mannschaft helfen kann, diese zu erreichen. Ich bin mir der Konkurrenz auf meiner Position bewusst, was mich noch ehrgeiziger macht und mich zur Höchstleistung fordert“, sagt Top, der sich zuletzt nach einem Bänderriss zurück in die Mannschaft gekämpft hat.