Leichtathletik : Viktoria Goch kämpft für den WM-Traum von Jule Gipmann

Goch Die talentierte Diskuswerferin hatte gute Chancen, sich in diesem Jahr für die U-20-Weltmeisterschaft in Kenia zu qualifizieren. Doch die Titelkämpfe sind erst einmal abgesagt. Ob sie nachgeholt werden, ist die Frage. Zudem ist für die 18-Jährige ein geregeltes Training derzeit nicht möglich.

Die Sportplätze der Region sind wegen der Corona-Krise weiter geschlossen. Die Folge: Nicht nur der Wettkampf-, sondern auch der Trainingsbetrieb ruht bis auf Weiteres. Besonders bitter ist das für Jule Gipmann. Die 18-jährige Diskuswerferin von Viktoria Goch hatte das Ziel U-20-Weltmeisterschaft in Nairobi (Kenia) fest im Blick. Ende Juni hätte sich die angehende Abiturientin bei der Junioren-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbands in Mannheim für die WM qualifizieren sollen. Doch daraus wird nichts. Die Weltmeisterschaft ist abgesagt, Gleiches gilt für den Qualifikations-Wettbewerb. Offen ist, ob die WM überhaupt noch in diesem Jahr nachgeholt werden kann.