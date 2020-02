Leichtathletik : Jule Gipmann träumt vom Start bei der WM

Jule Gipmann geht zuversichtlich bei der Deutschen Winterwurf-Meisterschaft an den Start, obwohl die Vorbereitung nicht optimal war. Foto: Birkenstock, Wolfgang

Goch Die 18-jährige Diskuswerferin von Viktoria Goch will sich für die U-20-Weltmeisterschaft in Kenia qualifizieren. Ihre Ambitionen möchte sie am Samstag mit ihrem ersten Medaillengewinn bei nationalen Titelkämpfen unterstreichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Jule Gipmann will am Samstag den ersten Schritt zum großen Ziel machen, das sie im Jahr 2020 hat. Die 18 Jahre alte Diskuswerferin von Viktoria Goch möchte bei der Deutschen Hallen- und Winterwurf-Meisterschaft der Altersklasse U 20 in Neubrandenburg zum ersten Mal in ihrer Laufbahn eine Medaille bei nationalen Titelkämpfen gewinnen und sich damit zugleich für den Saison-Höhepunkt empfehlen, den es für Athleten ihrer Altersklasse in diesem Jahr gibt. Vom 7. bis 12. Juli findet die U-20-Weltmeisterschaft in Nairobi statt. Jule Gipmann will bei den Titelkämpfen in der Hauptstadt Kenias für Deutschland in den Ring gehen. „Ein WM-Start ist mein großer Traum“, sagt die 1,83 Meter große Sportlerin, die 2020 eine Menge vorhat, da sie am Gocher Gymnasium auch noch ihr Abitur machen will.

Jule Gipmann ist zuversichtlich, dass sie die Kriterien für eine WM-Nominierung erfüllen kann. Zum einem muss die 18-Jährige ihre Bestleistung von 48,36 Meter um mehr als zwei Meter auf wenigstens 50,50 Meter steigern, um die Norm für die Weltmeisterschaft zu erfüllen. Zum anderen muss sie bei der Junioren-Gala des DLV in Mannheim (21./22. Juni) dabei sein und dort nach Möglichkeit einen der ersten beiden Plätze belegen. „Das sind sicherlich hohe Vorgaben. Doch mein Heimtrainer Alexander Borgers und Bundestrainerin Katja Schreiber sind sehr optimistisch, dass ich das erreichen kann“, sagt Jule Gipmann.

Info Dominic Büning will neue Bestzeit aufstellen Ziel Dominic Büning von Leichtathletik Nütterden hat sich für die Deutsche U-20-Meisterschaft in Brandenburg ebenfalls viel vorgenommen. Der 17-Jährige will am Samstag im Halbfinale über 60 Meter Hürden seine Bestzeit von 8,40 Sekunden deutlich steigern. „Ich möchte unter 8,20 Sekunden bleiben. Es muss in einer Disziplin wie dem Hürdensprint, bei dem viel passieren kann, aber schon alles passen, wenn ich dieses Ziel erreichen will“, sagt Büning. Optimismus Dominic Büning ist guter Dinge, dass er genau rechtzeitig zu den Titelkämpfen in Top-Form ist. „Denn ich habe beim Training des NRW-Kaders im Vergleich mit Läufern mit einer besseren Bestzeit gesehen, dass ich in einer guten Verfassung bin.“

Doch zunächst einmal möchte die Gocherin sich am Samstag auf dem Wurfplatz des Jahnstadions in Neubrandenburg erstmals Edelmetall bei einer DM sichern. Die Vorbereitung war allerdings nicht optimal. Jule Gipmann hatte vor drei Wochen bei einem DLV-Lehrgang im Trainingszentrum in Kienbaum eine Knochenabsplitterung im Zeigefinger der Wurfhand erlitten. Deshalb konnte sie bis Freitag keine Technik-Übungen absolvieren.

„Das ist natürlich so kurz vor einem so wichtigen Wettkampf sehr unglücklich“, sagt Alexander Borgers. Erst am vergangenen Freitag stand für Jule Gipmann wieder Wurf-Training auf dem Programm. Die Leistungen gaben dem Optimismus neue Nahrung, dass der Gocherin jetzt bei der DM der große Wurf gelingen kann. „Die Würfe waren ganz gut“, sagt der 81-jährige Borgers, der seit 1975 Leichtathletik-Trainer bei der Viktoria ist.

Der erfahrene Übungsleiter und sein Schützling hatten vor der Verletzung eigentlich die Silbermedaille bei den Titelkämpfen in Neubrandenburg fest im Blick gehabt. „Jetzt wären wir schon mit Bronze sehr zufrieden“, sagt Borgers. Die Goldmedaille scheint an Pia Northoff (TV Wattenscheid) vergeben zu sein. Sie hat eine Bestleistung von 57,36 Metern und die ein Kilogramm schwere Scheibe damit schon neun Meter weiter als Jule Gipmann geworfen.

Die Gocherin, die mit 48,36 Metern das zweitbeste Resultat der elf Starterinnen aufweist, hat es vor kurzem aber schon einmal geschafft, die Top-Favoritin zu schlagen. Bei der NRW-Meisterschaft in Leverkusen siegte sie mit 46,98 Metern vor Northoff (46,16). „Doch man kann nicht davon ausgehen, dass Pia noch einmal so einen schwachen Tag erwischt“, sagt Gipmann.