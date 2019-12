Leichtathletik : 32. Sylvesterlauf: 3000 Läufer erwartet

In Pfalzdorfs Ortsmitte herrscht am letzten Tag des Jahres bemerkenswert ausgelassene Stimmung. Nur wenige Sportler treten beim Sylvesterlauf an, um die vorderen Platzierungen abzuräumen. Die meisten folgen bloß dem olympischen Motto: „Dabei sein ist alles.“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Zuvorderst die 5-Kilometer-Strecke erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das traditionelle Laufshirt gibt´s in diesem Jahr in Navy blue.

Spricht Tim Verhoeven über den bevorstehenden Sylvesterlauf, dann gerät er ins Schwärmen: „Das ist für mich der Höhepunkt des Jahres. Es steht nun die 32. Auflage bevor, ich bin 30 Jahre alt. Ich kenne den Silvestertag gar nicht ohne den Silvesterlauf.“ Verhoeven ist Mitglied des dreizehnköpfigen Organisationsteams des Volkslaufes, der am letzten Tag des Jahres tausende Läufer nach Pfalzdorf lockt. Seit Jahren ist der Sylvesterlauf rund um die Hevelingstraße die größte Laufsportveranstaltung im Kreis (siehe Infobox). Auch in diesem Jahr stehen wie gewohnt zwei Bambiniläufe, der 3000-Meter-Schülerlauf sowie die Distanzen über fünf und zehn Kilometer auf dem Programm.

Schon seit den Sommerferien feilen Verhoeven und Kollegen an der Laufveranstaltung. „Ein solcher Lauf ist mit viel Arbeit verbunden, das ist ganz klar“, sagt er. Aktuell investiere er täglich mehrere Stunden in die Vorbereitung der 32. Auflage. Je näher der Sylvestertag rückt, desto mehr Arbeiten fallen an. „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich zwei, drei Tage nach dem Silvesterlauf in ein kleines Loch falle und mich erst einmal erholen muss“, sagt Verhoeven. Dieses aber sei schnell wieder überwunden, schließlich erhalte man viel positive Resonanz von Sportlern.

Info Die Teilnehmerzahlen des Sylvesterlaufs Rückblick Im vergangenen Jahr hatten sich 2943 Läufer für den Sylvesterlauf gemeldet, darunter allein 547 Kinder und Jugendliche. 2017 knackten die Pfalzdorfer Alemannen die 3000-er-Marke. Das soll nun erneut gelingen. Anmeldungen Einschreibungen werden noch bis zum 26. Dezember angenommen, entweder auf der Facebookseite „Sylvesterlauf Pfalzdorf“ oder im Internet unter: www.taf-timing.de. Kosten Die Startgebühr beträgt für Erwachsene elf Euro, Jugendliche zahlen sieben, Kinder sechs und Bambinis vier Euro. Moderation Für die Moderation zeichnet die Laufsportlegende Ferdi van Heukelum verantwortlich.

„Die Teilnehmerzahlen sind seit Jahren auf sehr hohem Niveau. Dann weiß man, wofür man´s macht“, sagt Verhoeven. Die Läufer starten traditionell am Schulzentrum neben der St. Martinus Kirche, gerannt wird über Asphalt, das Ziel ist der Ortskern. An der Route wurde in diesem Jahr nichts angepasst. Auch an anderer Stelle setzt die Leichtathletikabteilung von Alemannia Pfalzdorf auf Bewährtes: So erhalten die ersten 2000 Angemeldeten ein Funktionsshirt. So weit, so bekannt. Nur wechselt jährlich die Farbe des Leibchens, in diesem Jahr wird´s Navy blue.

Seit geraumer Zeit ist die Anmeldung bereits freigeschaltet, mittlerweile haben sich 2367 Athleten eingeschrieben. Damit sind es einige hundert mehr als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Dennoch erwarten die Alemannen noch einen Ansturm in den bevorstehenden Wochen. Bis zu 3000 Teilnehmer sollen es werden. Dann, so erklärt es Verhoeven, würde man auch beinahe an Kapazitätsgrenzen stoßen. Der Blick auf die bisherige Teilnehmerliste offenbart auch: Die Tendenz geht zum Fünf-Kilometer-Lauf. „Wir erkennen, dass der Zehn-Kilometer-Lauf etwas weniger nachgefragt wird“, sagt Tim Verhoeven. Bisher sind es 1500 Sportler bei der Strecke über fünf Kilometer, nur 500 bei der über zehn Kilometer.