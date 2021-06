Leichtathletik : Bei Marathon Kleve läuft es trotz Corona

Kleve Beim Verein geht es trotz der Einschränkungen wegen der Pandemie aufwärts. „So gut waren wir seit Jahrzehnten nicht mehr“, sagt Vorsitzender Gerd Mölders mit Blick auf die Trainingsleistungen und Ergebnisse bei virtuellen Rennen.

Wie wohl alle Sportarten hat auch der Laufsport im Kreis Kleve in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie eine schwierige Zeit erlebt. Lauftreffs konnten nicht in gewohnter Form stattfinden. Und die großen Volksläufe der Region vereinten nicht wie gewohnt tausende Sportler auf der Strecke. Sie mussten abgesagt werden. Es fehlt etwas. Und doch sagen Gerd Mölders und Max Kalscheuer vom LV Marathon Kleve, dass sich ihr Verein nicht beschweren könne. Insbesondere nicht, wenn man auf die Mannschaftssportarten blicke. „Die hatten es in den vergangenen Monaten deutlich schwerer“, sagt Geld Mölders, Vorsitzender des Vereins, Klever Laufsportlegende und Olympia-Teilnehmer von 1968.

Denn das Laufen an sich – es blieb auch in den schwersten Lockdown-Zeiten unangetastet. „Laufen ist immer möglich gewesen“, sagt Kalscheuer, Aktiver und Pressewart des LV. Die Sportlerinnen und Sportler des LV Marathon konnten durchgängig trainieren. Dies ging zwar nur mit Einschränkungen. So konnte das Training nicht mehr in gewohnter Stärke stattfinden, sondern höchstens noch in kleinen Gruppen. Und insbesondere die Wettkampferfahrung blieb ziemlich auf der Strecke.