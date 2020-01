Leichtathletik : Volkslauf auf dem Deich feiert neuen Teilnehmerrekord

Kleve-Düffelward Dieser Lauf ist längst zu einem festen Termin im Programm der Kreis Klever Laufszene geworden: Zum elften Mal veranstaltete der Laufsportverein „Roadrunners“ in Düffelward den Warm-Up-Lauf.

(ove) Nun, im Vorfeld des Silvesterlaufs in Goch-Pfalzdorf, gingen 600 Sportler auf dem Deich am Griethausener Altrhein an den Start. Schon im vergangenen Jahr feierte der Volkslauf der Rot-Weißen mit 400 Startern einen neuen Teilnehmerrekord, nun ging es nochmals aufwärts. So übersteigt die Starterzahl beinahe die Einwohnerzahl des Dorfes: 616 Menschenleben leben in der Düffel.