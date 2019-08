Leichtathletik : Gipmann und Büning überzeugen bei Titelkämpfen

Kranenburg/Goch Deutsche Leichtathletik-Jugendmeisterschaft: Gochs Jule Gipmann landet auf Platz sechs, Nütterdens Büning wird Siebter.

Sie sind die hoffnungsvollsten Talente, die die Leichtathletik im Altkreis Kleve zu bieten hat: Diskuswerferin Jule Gipmann von der Viktoria Goch und die Brüder Dominic und Adrian Büning der Leichtathletik Nütterden. Sie haben sich auf den Hürdenlauf spezialisiert. Nun reiste das Trio gemeinsam zu den Deutschen Jugendmeisterschaften im baden-württembergischen Ulm. Im Vorfeld hatten sie sich mühelos für den Wettbewerb qualifiziert. „Die Erfahrungen, die man während einer Deutschen Meisterschaft sammelt, vergisst man nie wieder und bringen einen in der Entwicklung wirklich deutlich voran“, sagt Jule Gipmann. Schließlich könne man sich einiges bei der Konkurrenz abschauen, zudem werde man bei den „Deutschen“ wie sonst nirgendwo an seine Leistungsgrenze gebracht.

Diese lag für Jule Gipmann, die in der Altersklasse der Juniorinnen U20 an den Start ging, bei 45,69 Metern, die sie mit dem Diskus warf. Ihre Bestmarke erreichte sie schon beim ersten von sechs Würfen, beim zweiten reichte es nur zu 44,91 Metern. Die weiteren Versuche wurden als ungültig gewertet. Schlussendlich landete sie auf dem sechsten Platz, die Siegerin warf sechs Meter weiter. „Da ich mit meinen 17 Jahren noch zu den jüngsten aus dem Jahrgang gehöre, habe ich mein Ziel im Vorfeld nicht allzu hochgesteckt. Ich wollte nur den Endkampf erreichen, das habe ich bereits mit dem ersten Wurf geschafft. Leider konnte ich mich dann nicht mehr verbessern, weil die weiteren Würfe allesamt im Netz gelandet sind“, sagt Gipmann weiter. Zwar habe sie im Training bereits angedeutet, eine neue Bestleistung werfen zu können. In Ulm aber gelang ihr das jedoch nicht. „Ich fühle mich aber in richtig guter Form, das wird sicherlich bald noch klappen“, sagt die Gocherin.