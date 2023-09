Reitturnier beim RV Seydlitz Uedem Laura Hetzel feiert einen Doppelsieg

Laura Hetzel von der RSG Niederrhein feierte beim Reitturnier des RV von Seydlitz Uedem, das auf dem Maashof stattfand, in der Springpferdeprüfung der Klasse M einen Doppelsieg. Die Richter Theo Breil und Achim Lennartz bewerteten den Auftritt der Amazone mit der sechsjährigen Nana Della Caccia mit der Note 8.60. Die Stute hatte sich im von Georg Broeckmann erstellten Parcours sicher an den Hilfen präsentiert und auch in den Wendungen nicht den Rhythmus verloren. Laura Hetzel kam zudem mit Lady in Black, ihrem zweiten Pferd, mit der Note 8.30 auf Rang zwei. Sie hatte sich mit Nana Della Caccia (8.50) zuvor schon in der Springpferdeprüfung L vor Tobias Thoenes (RV von Bredow Keppeln) mit Casper (8.40) durchgesetzt.