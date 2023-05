Fußball-Landesligist verstärkt sich Transferoffensive bei der SV Hönnepel-Niedermörmter

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter gibt dem Kader für die Saison 2023/2024 Kontur. Sechs Neuzugänge haben die Schwarz-Gelben in den vergangenen Tagen an Land gezogen. „Mit diesen Transfers gehen wir erneut einen großen Schritt in der Kaderplanung. Wir bleiben bei unserem Kurs, nicht große Namen, sondern junge Spieler mit Talent zu verpflichten. Ihnen wollen wir Vertrauen schenken“, sagt Trainer Thomas Geist, der auch in der nächsten Saison bei der SV Hö.-Nie. an der Seitenlinie stehen wird.