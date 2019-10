Fußball-Landesliga : Hö.-Nie. zerschellt an Marian Gbur

Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter – Fichte Lintfort 1:2 (0:1).

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter hat sich am Sonntag die Zähne an Torhüter Marian Gbur ausgebissen. Die Schwarz-Gelben waren gegen TuS Fichte Lintfort früh in Rückstand geraten, feuerten dann aber in der zweiten Halbzeit aus allen Rohren. Doch Fichte-Keeper Gbur musste nur einmal hinter sich greifen, während die Offensive der Gäste sich zurückhaltend, aber effektiv zeigte und zweimal traf. In Rückstand geriet Hö.-Nie. in der 24. Spielminute. Schiedsrichter Tim Theven entschied zur Verwunderung von Marcel Schütze und dessen Teams auf Handspiel, als der Innenverteidiger einen Schuss im Strafraum abblockte. Nikola Serra schoss per Elfmeter ins linke untere Eck.