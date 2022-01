Fußball : SGE Bedburg-Hau ohne Mühe gegen den Uedemer SV

Uedem/Bedburg-Hau Maik Hemmers bringt den Außenseiter früh in Führung, doch nach dem Seitenwechsel sorgt der Landesligist für klare Verhältnisse und gewinnt mit 4:1.

Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat das erste Testspiel nach der Winterpause erfolgreich bestritten. Am Donnerstagabend setzte sich das Team von Trainer Sebastian Kaul mit 4:1 (0:1) beim Bezirksligisten Uedemer SV durch. 50 Zuschauer waren vor Ort. „Die Spieler, die am Dienstag trainiert hatten, hatten müde Beine. Das machte sich deutlich bemerkbar. Von der Belastungssteuerung her war diese Partie ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich bin vor allem froh, dass sich niemand verletzt hat“, sagte SGE-Trainer Sebastian Kaul.