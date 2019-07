Bedburg-Hau Testspiel: TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau 0:2 (0:1).

Nach dem Seitenwechsel sorgte Fabian Berntsen wenige Sekunden nach Wiederanpfiff schon früh für die Entscheidung: Nach einer Großchance von Deckers gab dieser die anschließende Ecke herein und Berntsen vollendete per Kopf. In der Folgezeit war Bedburg-Hau weiterhin das bessere Team, doch Tore blieben Mangelware. „Mit der Art und Weise, wie wir uns über die gesamte Spieldauer präsentiert haben, können wir zufrieden sein“, sagt Klunder. Den nächsten Testkick absolvieren die 05er am Freitagabend bei Viktoria Goch (20 Uhr).