Fußball : Landesligist geht als Favorit in die erste Pokalrunde

Hö.-Nie.-Trainer Thomas von Kuczkowski. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Kreispokal: SGE Keeken/Schanz - Hö.-Nie. (Sa. 16 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

In gut einer Woche wird die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter in die neue Saison starten. Bis dahin haben die Schwarz-Gelben noch ein paar Trainingseinheiten und Spiele auf dem Programm. Zunächst am Samstag, wenn die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski in der ersten Runde des Kreispokals gegen die SG Keeken/Schanz antreten wird.

Um 16 Uhr wird das Pokalspiel auf dem Platz in Keeken angepfiffen. Als Favorit gehen die Gäste aus Kalkar ins Rennen, die auch in der kommenden Saison wieder in der Landesliga antreten werden. Die Hausherren sind drei Spielklassen tiefer, in der Kreisliga B, zuhause. Die Mannschaft von Trainer Stefan Stang beendete dort die vergangene Saison auf Rang drei.