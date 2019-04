Kalkar-Hönnepel-Niedermörmter : SV Hö.-Nie. ist in Essen gefordert

Der abstiegsgefährdete SV Hö-Nie. gastiert am Wochenende in Essen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar-Hönnepel-Niedermörmter Fußball-Landesliga, Gruppe 2: ESC Rellinghausen – SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15 Uhr).

Während die Mannschaft noch um den Klassenerhalt kämpft, schreiten die Kaderplanungen bei Hö.-Nie. für die kommende Saison voran. Vorstand, Trainer und sportliche Leitung planen zweigleisig – also sowohl für die drohende Bezirksliga, als auch für die Landesliga – und wollen den Kader längerfristig auf gesunde Beine stellen. „Man muss ja jetzt realistisch sein. Es wird in dieser Saison schwierig werden, die Klasse zu halten“, sagt der sportliche Leiter Georg Kreß. So oder so – Ziel sei es, eine ruhigere nächste Saison vorzubereiten.