Fußball-Landesliga : Warum ein Auftakt-Spiel schon richtungweisend ist

Kreis Kleve Die SV Hönnepel-Niedermörmter und der RSV Praest wollen beweisen, dass es für sie diesmal besser laufen kann. Die SGE Bedburg-Hau hat Personalsorgen.

Die SGE Bedburg-Hau geht am Sonntag, 15.30 Uhr, mit erheblichen Personalsorgen in die Heimpartie gegen den PSV Wesel, dem ein Spitzenplatz zugetraut wird. Trainer Sebastian Kaul muss neben dem wegen einer Gelb-Roten Karte in der letzten Partie der Abbruch-Saison gesperrten Stürmer Falko Kersten weitere Stammspieler ersetzen. Ob in Robin Deckers (Knieverletzung) eine weitere wichtige Offensivkraft fehlen wird, entscheidet sich kurzfristig. „Vielleicht reicht es ja, dass er als Joker auf der Bank sitzen kann“, sagt Sebastian Kaul. Sein Team könne gegen den PSV nur mit einer guten Leistung in der Defensive bestehen. „Doch da haben wir in der Vorbereitung noch die eine oder andere Schwäche gezeigt“, so Kaul.