Fußball : Klunder rettet die SGE spät

Fußball-Landesliga, Gruppe 2, SGE Bedburg-Hau – SV Sonsbeck 1:1 (0:0).

Die SGE Bedburg-Hau bleibt im Hasselter IGETEC-Sportpark in dieser Saison ungeschlagen, sicherte sich gestern spät beim 1:1 gegen den SV Sonsbeck einen Punkt. Hasselts Trainer Sebastian Kaul bilanzierte: „Am Anfang hatten wir richtig viel Glück, mit viel Kampf und Leidenschaft haben wir uns den Punkt dann am Ende verdient.“ Die ersten beiden dicken Gelegenheiten gehörten den Gästen au Sonsbeck in Namen von Maximilian Fuchs. Erst schoss die Nummer 21 der Gäste aus zehn Metern neben den Hasselter Kasten, nach einem Konter stand ein überragend haltender Jason Olschewski im Kasten der SGE im Weg (13.).

Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste gute Szene der Elf von Coach Heinrich Losing, als Jan-Luca Geurtz einen Kopfball knapp neben dem Hasselter Tor platzierte (57.). Für die SGE probierte es Deckers per Freistoß, doch SVS-Schlussmann Tim Weichelt hielt fest (61.). Dann war es wieder Geurtz, der Pech hatte, dass sein strammer Schuss am Querbalken landete (63.). Es war der SV Sonsbeck, der durch einen vertretbaren Fouelfmeter, verwandelt durch Jannis Pütz, in Front ziehen konnte (76.). Jetzt ging es nochmal hin und her: Zunächst verhinderte Hasselts Olschewski zweimal gegen Alexander Maas (78.). Deckers hatte für Bedburg-Hau das 1:1 auf dem Schlappen. Danach vergab Rot-Weiß mehrmals die Entscheidung, ehe Deckers Gelb-Rot wegen Meckerns sah (84.). Doch Christian „Theo“ Klunder versenkte einen Strafstoß sicher und markierte so das späte 1:1 (89.).