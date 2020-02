Fußball-Landesliga : SGE vor der Standortbestimmung

Bedburg-Hau Der Fußball-Landesligist will gegen den TSV Meerbusch II Revanche üben.

Am Sonntag empfängt die SGE Bedburg-Hau in der Fußball-Landesliga im heimischen IGETEC-Sportpark den TSV Meerbusch II zum ersten Pflichtspiel nach der Winterpause. Die Vorfreude, dass es endlich wieder um Zählbares geht, ist auch Trainer Sebastian Kaul anzumerken: „Wir haben keine überragende, aber eine zufriedenstellende Vorbereitung in der Winterpause hingelegt und wollen jetzt endlich wissen, wo wir genau stehen.“

Mit den Gästen aus Meerbusch hat die SGE in der Hinrunde trotz einer guten Leistung keine guten Erfahrungen gemacht und unterlag damals mit 0:2. Jetzt will sich die Kaul-Elf an der Hasselter Schulstraße mit einem dreifachen Punktgewinn revanchieren. „Wir wissen, dass es keine einfache Aufgabe für uns werden wird. Meerbusch hat eine sehr gute Defensive, die haben wir aber auch. Wenn ich an unser erstes Aufeinandertreffen erinnere, dann waren wir in den ersten 45 Minuten die etwas bessere Mannschaft, haben dann leider unglücklich verloren“, sagt Kaul.