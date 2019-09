Fußball : Hö.-Nie. kassiert die fünfte Niederlage

Fußball-Landesliga, Gruppe 2: ASV Einigkeit Süchteln – SV Hönnepel-Niedermörmter: 2:1 (1:0).

Es läuft nicht rund bei der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter. Gegen den ASV Einigkeit Süchteln unterliegen sie mit 1:2. Früh ist die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski in Viersen in Rückstand geraten: Metin Türkay erzielte das 1:0 bereits 47 Sekunden nach Anpfiff. Dem vorausgegangen war eine Großchance durch Hö.-Nies David Gehle, die die Süchtelner mit einem Konter bestraften. Trotz des frühen Rückstandes zeigten sich die Schwarz-Gelben in der ersten Halbzeit als aktivere Mannschaft und generierten einige Chancen zum Ausgleich, die sie jedoch nicht nutzten.