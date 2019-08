Fußball-Landesliga : Schwarz-Gelbe treffen auf „sehr gute Mannschaft“

Kalkar-Hönnepel Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hö.-Nie. – SV Scherpenberg (heute, 20 Uhr). Die Gäste sind an der Kalkarer Düffelsmühle noch bestens bekannt.

Nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen Amern geht es für die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter straff weiter im Programm: Am heute Abend ist der SV Scherpenberg zu Gast an der Düffelsmühle. Die Erinnerung an das vergangene Heimspiel gegen Scherpenberg ist bei den Schwarz-Gelben noch frisch. Anfang Juni – am letzten Spieltag der zurückliegenden Saison – sicherte Hö.-Nie. mit einem 2:0-Heimsieg den Klassenerhalt gegen die Moerser Mannschaft.