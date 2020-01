Tischtennis : Lamhardt enttäuscht - Vehreschild im Achtelfinale

Waltrop/Kleve Tischtennis: 73. Westdeutsche Meisterschaften in Waltrop. Klever Quartett am Tisch.

Große Enttäuschung bei Mara Lamhardt: Das Tischtennis-Talent der TTVg. WRW Kleve verpasste bei den 73. Westdeutschen Meisterschaften in Waltrop nur knapp eine Medaille. An der Seite von Kristin König (TTC Mennighüffen) verlor die 17-Jährige im Doppel-Viertelfinale gegen Charlotte Schönau/Hannah Schönau (TTC GW Fritzdorf/TTF Kreuzau 1949) in vier Sätzen. Bei einem Erfolg und dem damit verbundenen Einzug in die Vorschlussrunde hätte Lamhardt Bronze sicher gehabt. „Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung, denn schließlich wollte ich bis in das Halbfinale kommen“, verriet die Weiß-Rot-Weiße und konnte sich eine Träne der Enttäuschung nicht verdrücken.