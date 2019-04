Tennis : „Wir sind stolz – mit einer Portion Demut“

Kleve-Reichswalde Der ehemalige Vorsitzende des mittlerweile größten Klever Tennisvereins blickt auf Jahrzehnte im Sport um die gelbe Filzkugel zurück.

Kurt Stynen Ich war damals sportlich auf lokaler Ebene ganz gut unterwegs. Der Vorsitzende Charly Scheuvens war nach vielen Jahren etwas amtsmüde geworden. So kamen Mitglieder auf mich zu und signalisierten, die Nachfolge liefe auf mich hinaus. Man traute mir zu, ein paar Sätze fehlerfrei geradeaus sprechen zu können. Und es ist nicht so, dass sich die Leute um ein solches Amt schlagen, Ruhm und Ehre sind dabei doch eher übersichtlich.

Stynen Meine aktive Zeit ist schon einige Jahre her. Ich war der typische Späteinsteiger der 80-er-Jahre und kam ursprünglich als Tischtennisspieler von Bayer Uerdingen. Mit 1,93 Metern Körpergröße und dem Ballgefühl eines Schlägersportlers war die Umstellung leicht. Trainerstunden hatte ich so gut wie nicht, ich war Autodidakt

Stynen Aufgrund meiner Körpergröße war ich der Serve-and-Volley-Typ. Für lange Grundlinienrallyes war ich einfach zu faul. In Verbandsligazeiten war meine beste Leistungsklasse die zwölfte. Das reichte für Medenspiele, aber lokale Größen wie Herbert Muckel, Heribert Akkerman oder Hermann Hendriksen spielten in einer ganz anderen Liga. Da der Rücken streikte, war meine aktive Zeit als Spieler 2014 vorbei.

Stynen Zu den allgemeinen Problemen in Deutschland ist schon genug von Expertenseite gesagt worden. Was unseren Club angeht, bin ich für die Zukunft optimistisch. Wir werden nicht mehr unbedingt wachsen, weil wir viel mehr Mitglieder nicht verkraften können. Es wird wohl wichtig sein, den Verein weiter zu verjüngen, denn die Generation der Gründer wird in nicht allzu ferner Zeit von Bord gehen.

Sehen Sie die Gefahr, dass der TC Reichswalde so groß wird, dass das Persönliche und der Charakter des Dorfklubs verloren gehen?