Fußball : „Kucze“: „Den Faden verloren“

Wesel Fußball-Testspiel: PSV Wesel-Lackhausen - SV Hö.-Nie. 4:2 (3:2).

Nur einen Tag nach den ersten beiden Trainingeinheiten zu Beginn der neuen Saison testete Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter am Samstag beim Liga-Konkurrenten PSV Wesel-Lackhausen. „Teilweise haben wir ganz gut gespielt“, bilanzierte Hö.-Nie.-Trainer Thomas von Kuczkowski nach dem ersten Testspiel. Die Gäste gingen durch Prince Kimbakidila schon nach fünf Minuten in Führung. „Danach haben wir den Faden verloren“, sagt „Kucze“, der auch mal die schwarz-gelbe Dreierkette ausprobiert hat. Wesel drehte auf und ging durch Linus Dersch (12.), Aplay Erden (18., Elfmeter) und Eray Tuncel (43.) mit 3:1 in Front, ehe Can Yilmaz per Foulelfmeter der 2:3-Anschlusstreffer gelang (45.).