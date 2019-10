Volleyball : KSV geht in Hau als Favorit ans Netz

Volleyball-Verbandsligist SV Bedburg-Hau (hinten), hier gegen Neptun Aachen, empfängt KSV Kevelaer zum Derby. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Volleyball: Bedburg-Haus Damen treffen auf Titelkandidat Sevelen.

Von Fritz Holtmann

Volleyball-Verbandsliga: SV Bedburg-Hau - Kevelaerer SV. Nach zwei absolvierten Spieltagen sind die Kreisrivalen aus Bedburg-Hau und Kevelaer mit je einem Sieg und einer Niederlage auf den Plätzen fünf und sieben im Verbandsliga-Mittelfeld zu finden. Ihre Siege holten beide Teams gegen die Schlusslichter Neptun Aachen und Dürens Drittvertretung. Gegen die momentan etwas überraschend die Tabelle anführenden Mannschaften aus Osterath und Würselen quittierten Hau und Kevelaer hingegen Auswärtsniederlagen. Jedoch überbewerten möchte Haus Angreifer Stephan Reinders die Resultate nicht: „Unsere und Kevelaers erste Ergebnisse und damit die derzeitigen Tabellenstände sind noch nicht wirklich aussagekräftig, zumal für uns beim 1:3 in Osterath sicher mehr möglich gewesen wäre.“

Das Fehlen von Zuspieler Niklas Groß sowie das verletzungsbedingte Ausscheiden von Angreifer Thomas Holtermann, waren Ursachen für Haus verpasste Möglichkeiten. Spielmacher Groß ist gegen den KSV wieder dabei. Holtermann wird zuerst auf der Bank Platz nehmen. Allerdings verändern diese Personalien und die etwas höhere Platzierung in der Liga Reinders Prognose für das Kreisderby am Sonntag ab 18 Uhr in der Halle an der Antoniterstraße nicht.

Auch im Blick zurück auf die Duelle der vorigen Saison, in der Kevelaer am eigenen Netz das Hinspiel 3:0 und das Rückspiel in Hau 3:1 gewann, sagt er: „Der KSV zählt für mich mit zu den stärksten Teams der Liga und ist Kandidat für eine vordere Platzierung. Kevelaer geht im Derby als Favorit ans Netz.“

Bezirksliga-Damen: SV Bedburg-Hau - TV Sevelen. In seiner Heimpremiere in der erst zwei Spieltage alten Bezirksliga-Spielzeit empfängt Gastgeber Hau am Samstag um 16 Uhr in der Halle an der Antoniterstraße mit Sevelens Sechs einen spielstarken Gegner. Diese Beurteilung zur Qualität der seit Jahren von Erfolgstrainerin Claudia Aenstoots trainierten Sechs aus dem Hexendorf wird nicht nur von der aktuellen Platzierung als unbesiegter Tabellenzweiter untermauert sondern auch von Sevelens Landesliga-Aufstiegen und Titelgewinnen in den Spielzeiten 2015/2016 und 2017/2018. Titelgewinne und Aufstiege, die auch das Team um SVB-Spielertrainerin Petra Stockhorst in der Vergangenheit immer wieder vor Augen hatte, jedoch mal mehr oder weniger knapp verpasste. Gemessen an diesen Voraussetzungen ist spannend, ob das neuerliche Duell der beiden Teams den bestehenden „status Quo“, dass Sevelen weiter spielerisch zu stark für die Bezirksliga und von Hau kaum zu besiegen ist, bestätigten wird. Von den vorigen vier Partien konnte Stockhorsts Sechs nur eine knapp 3:2 gewinnen.