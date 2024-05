Alle Neune Klever Sportkegler lösen viele DM-Tickets

In jeder Disziplin gab es zwei Durchgänge: einen Vorlauf mit 20 beziehungsweise zwölf Startern und ein Endlauf mit acht Startern. Des weiteren ging eine Damen-A-Mannschaft an den Start. In jeder Disziplin ging es außerdem um die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft, die im Juni ebenfalls in Langenfeld ausgetragen wird.