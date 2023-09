Kreissportbund Kleve Kreissportbund fördert Integration

Es geht aber auch eine Nummer kleiner, damit möglichst viele Vereine mitmachen und einen sinnvollen Beitrag zur bundesweiten Initiative beisteuern können. Alle Sportvereine, die mit kleinen (oder selbstverständlich gerne auch etwas größeren) Wettbewerben, geselligen Veranstaltungen oder Ausflügen ihren Beitrag zur Integration leisten möchten, erhalten eine finanzielle Förderung in Höhe von bis zu 500 Euro für die jeweiligen Projekte. „Wir möchten auf diese Weise einen zusätzlichen Anreiz bieten, sich am Programm zu beteiligen und sind selbstverständlich für alle Ideen offen“, so Steffi Hammel.