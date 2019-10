Billard : Kreissiegerfest der Billardspieler

Kreis Kleve Kreis Klever Billardgemeinschaft ehrte Jubilare sowie erfolgreiche Mannschaften und Einzelspieler.

Die Kreis Klever Billard-Gemeinschaft feierte jetzt im Kellener Schützenhaus das diesjährige Kreissiegerfest, das vom Ausrichter, der Kreis Klever Billardgemeinschaft (KKBG), hervorragend vorbereitet worden war. Für tolle Musik sorgte am Abend DJ Wolle. Für tolle Unterhaltung sorgte mit ihrem Programm das Humus-Ballett.

Nach den Begrüßungsworten vom Vorsitzenden Egon Tenhaft wurden zunächst langjährige Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet. Auf 25-jährige Mitgliedschaft blicken Jürgen Warnke (Kleve-Süd), Rainer Wynhofen (Jäg.Goch), Dennis Janßen (R.W.Kleve) und Christian Lueb (79 Donsbrüggen). Hierfür wurden sie mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Die goldene Ausfertigung erhielten für 40-jährige Zugehörigkeit Leo Braam, Michael Reintjes, Edgar van Gemert, Reiner Madaus (alle 79 Donsbrüggen), Manfred Reinders (BSF Goch). Schon 50 Jahre gehört Willi Janssen (R.W.Kleve), Alfred van Heynsbergen (B.F.Asperden) der Kreis Klever Billardgemeinschaft an und gehören damit zum elitären Club „50 plus“ an. Es schlossen sich zu einem späteren Abend die Siegerehrungen der Kreismeister des Jahres 2019 an. Zunächst wurden die Platzierten der Mannschaftsmeisterschaft 2019 vom Kreissportwart H.Herm.Schaap dekoriert.