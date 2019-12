Volleyball : Kreispokal-Endrunde im Weezer Sportzentrum

BEDBURG-HAU/GOCH Volleyball: Damen und Herren am Netz

Bisher wurden im Volleyball-Kreispokal der Frauen und Männer die vier Endspielteilnehmer parallel zur den Meisterschaftspartien in Bezirksklasse, Bezirks-und Landesliga bis Mitte Dezember ermittelt und die Endspiele dann traditionell zum Abschluss des Volleyball-Jahres im Weezer August-Janßen-Sportzentrum ausgetragen. In diesem Jahr hat sich der Austragungsmodus des Pokalwettbewerbs jetzt dahingehend geändert, dass im Weezer Sportzentrum binnen zweier Tage die Endspielteilnehmer und die Kreispokalsieger ermittelt werden.

Zunächst am Freitag ab 17 Uhr sind dabei zunächst die Frauen-Teams aus Bezirksklasse bis Landesliga gefordert ihre Halbfinalteilnehmer zu ermitteln. In insgesamt sieben nötigen Viertelfinalpartien kommt es dabei zu mehreren vereinsinternen Pokal-Duellen. Bezirksligist 1.VBC Goch I geht als Favorit ins Duell mit seiner in der Bezirksklasse beheimateten Zweitvertretung.