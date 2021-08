Neue Führungsspitze : Kreispferdesportverband Kleve: Das Ende der Ära Rudi Lodewick

Uedem Der Reeser kandidierte nach 16 Jahren an der Spitze nicht mehr und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Sein Nachfolger ist Norbert Paeßens.

Bei der Delegiertenversammlung des Kreispferdesportverbandes Kleve ging eine Ära zu Ende. Rudi Lodewick, der 44 Jahre im Vorstand mitgearbeitet und seit 16 Jahren an der Spitze des Verbandes gestanden hat, verkündete bei dem Treffen im Uedemer Bürgerhaus, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellen würde. Es gab lang anhaltenden Applaus für den 69-jährigen Reeser, der in fünf Amtsperioden die Zügel immer fest in der Hand gehabt hatte.