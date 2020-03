Fußball : Kreisliga B: DJK Labbeck geht baden

Norman Lousée will mit Rheinwacht Erfgen den Lauf fortsetzen. Foto: Gottfried Evers

Kreis Kleve Die Elf unterliegt Winnekendonk mit 0:6. Am Sonntag trifft Erfgen auf Griethausen.

In der Nachholpartie der Fußball-Kreisliga B (Gruppe zwei) kam die DJK Labbeck-Uedemerbruch am Donnerstagabend gegen Viktoria Winnekendonk mit 0:6 arg unter die Räder. Und das, obwohl beide Teams torlos in die Halbzeit gegangen waren. Die Mannschaft von DJK-Übungsleiter Jonas Brudnitzki, die sich noch über dem Strich befindet, geht im Abstiegskampf schweren Zeiten entgegen und muss am Sonntag zum Kellerduell beim FC Aldekerk antreten.

In der Kreisliga B, Gruppe eins, steht am kommenden Spieltag für Rheinwacht Erfgen und SV Griethausen eine richtungsweisende Begegnung im Abstiegskampf bevor. Die Mannschaft um Erfgens Übungsleiter Norman Lousée, die am vergangenen Wochenende beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Reserve des Bezirksliga-Klubs Viktoria Goch ein Ausrufezeichen setzte, möchte nun den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen.

„Den Sieg, den wir in Goch ohne vier Stammspieler errungen haben, war gut für die Moral. Es kommen immer mehr verletzte Akteure zurück, ich habe jetzt mehr Auswahl, und die Konkurrenz im Kader wird größer. Griethausen ist allerdings ein unangenehmer Gegner, doch wir ackern bis zum Umfallen, um den Dreier einzufahren“, sagt Lousée, der fest an den Klassenerhalt seiner Mannschaft glaubt.