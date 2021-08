Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : BV DJK Kellen hält den Ball beim Thema Saisonziel flach

Kleve Trainer André Hoedemaker will mit seinem Team in der Gruppe eins „nichts mit dem Abstieg zu tun haben“. Für ihn ist Viktoria Goch II der Titelanwärter Nummer eins.

André Hoedemaker, Trainer des BV DJK Kellen, übt sich kurz vor dem Auftakt in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern in Understatement. Denn sein vorrangiges Saisonziel lautet, „nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“. Und dies, obwohl er in der abgebrochenen vergangenen Spielzeit mit seiner Mannschaft nach acht Partien mit 17 Zählern Rang drei belegte. Das war einer der besten Saison­starts der Vereinigten seit Jahren.