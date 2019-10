Fußball : Kreisliga B 1 / B 2: SV Grieth vor schwerer Aufgabe in Hasselt

Foto: Klaus-Dieter Stade (kds) Rheinwacht Erfgen (gelbe Trikots) steht im Duell gegen SuS Kalkar vor einer schweren Aufgabe.

Fußball-Kreisliga B: Rheinwacht Erfgen steht gegen SuS Kalkar unter Siegzwang.

Von Peter Nienhuys

Die Partien des 13. Spieltags in den Fußball Kreisliga B 1 und B 2 im Überblick:

SGE Bedburg-Hau III - BV DJK Kellen II (So., 13 Uhr). Nach dem witterungsbedingten Ausfall des Spitzenspiels in Grieth erwartet die Mende-Elf die kampfstarke Kellener Zweite. Die Truppe von Trainer Jan Skotnicki, die gegen die anderen Spitzenteams jeweils den Kürzeren zog, will diesen Fluch beim Tabellendritten beenden. „Gegen einen unbequemen Gegner wollen wir etwas Zählbares holen, dass die Nachholpartie nächsten Mittwoch in Grieth ein Topspiel bleibt“, sagt Mende, der alle Mann an Bord hat.

TuS Kranenburg - SG Keeken/Schanz. „Wir erwarten eine schwere Partie, wir sahen in Kranenburg bisher nie gut aus und wollen zunächst sehen, wie sich das Spiel entwickelt“, sagt SG-Coach Stefan Stang, der sich insgeheim einen Punkt wünscht. Die Elf von Dragan Vasovic ließ im Nachholspiel in Kellen nichts anbrennen und will jetzt die Tabellenführung verteidigen. „Wir haben Respekt vor Keeken, da es ein schweres Spiel wird. Trotzdem freuen wir uns“, meint Vasovic.

SGE Bedburg-Hau II - SV Grieth. 13 Zähler aus den letzten fünf Partien fuhr die SGE-Zweite in ihrer beeindruckenden Klettertour auf Platz sieben ein. Nun kommt der Tabellenzweite aus Grieth, der naturgemäß weiter auf Erfolgskurs bleiben will. Die Truppe von SVG-Coach Sascha Horsmann besitzt die beste Defensive der Liga, und die Tekaat-Elf muss sich einiges einfallen lassen, um diese zu überwinden.

Concordia Goch II - Alemannia Pfalzdorf II. Die Concorden von Kevin Janz übernahmen nach dem verlorenen Kellerduell (2:3) in Hau wieder die Rote Laterne und stehen im Gocher Stadtderby unter Zugzwang. Die „Pfälzer“ von Yüksel Taylan bekamen drei Punkte am Grünen Tisch zugesprochen, da Gegner Rindern II nicht antrat. Kampf und Einstellung sind als essentielle Tugenden bei beiden gefragt, um den Platz am Sonntag als Sieger zu verlassen.

DJK Appeldorn - SV Bedburg-Hau. Nach der Bauchlandung in Schottheide (1:3) empfängt die Kelputt-Elf die Hauer von Coach Ramon Zanelli, die im Abstiegskampf Concordia II zuletzt 3:2 bezwang und damit die Abstiegsränge verließ. Die Platzherren wollen der Spitzengruppe auf den Fersen bleiben und wollen mit ihren Torjägern Kannenberg und Neinhuis die nicht sattelfeste Gästeabwehr gehörig einheizen.

Rheinwacht Erfgen - SuS Kalkar. Beide Mannschaften erwischten am vorigen Wochenende einen rabenschwarzen Tag, denn beide kamen jeweils mit 1:5 unter die Räder. Unter diesen Voraussetzungen wird ein Match auf Augenhöhe erwartet, obwohl die Hausherren von Norman Lousée zum Siegen verdammt sind. Aber die Gäste um Dennis Thyssen werden sicher nichts abschenken und streben einen Sieg an.

BV DJK Kellen - SV Schottheide-Frasselt. Stark ersatzgeschwächt kassierte die Hoedemaker-Truppe die 0:5-Pleite am Mittwoch gegen Kranenburg und hofft am Sonntag wieder eine schlagkräftige Elf auf den Platz zu schicken. Punkte sind vonnöten, um die Distanz zur Abstiegszone zu wahren. „Kellen ist ein unangenehmer Gegner, doch wir wollen gerne den Dreier mitnehmen“, sagt SV-Coach Eroglu, dessen Team in fünf Partien 13 Zähler holte.

SV Rindern II - Siegfried Materborn. Nach dem die Zebra“-Reserve jüngst in Pfalzdorf wegen Spielermangel nicht antrat, hofft Coach Oldenburg, dass gegen Materborn genügend Akteure zur Verfügung stehen, egal aus welcher Mannschaft sie rekrutiert werden. Materborn wusste in ihren Gastspielen in der Fremde durchaus zu überzeugen und wollen auch in Rindern erfolgreich auftreten.

Viktoria Goch II - SV Griethausen (So., 15.30 Uhr). Im Kräftemessen der Neulinge könnte die Gemütslage in beiden Lagern kaum unterschiedlicher sein. Während die Elf von Viktorias Coach Ernes Tiganj nach einem Stotterstart zum Höhenflug ansetzte, krebst die Lippe-Truppe im Tabellenkeller herum. „Das wird eine schwierige Aufgabe, wir werden nur wenige Chancen bekommen, wollen aber stabil stehen“, meint Björn Lippe, der sich das nächste Erfolgserlebnis erhofft.

Kreisliga B 2: SC Auwel-Holt II - Concordia Goch. „Wir wollen in Auwel-Holt zumindest einen Punkt holen. Jedoch haben wir zurzeit viele Verletzte zu beklagen“, gibt Concorden-Coach Ernesti die Marschroute vor. Er hofft wieder auf Tore seines momentan in Höchstform befindlichen Torjäger René Schneider, der gegen die löchrige Holter Abwehr sein Torkonto erhöhen will.