Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Uedemer SV wehrt sich gegen Favoritenrolle

Uedem Fußball-Kreisliga A: Für Trainer Martin Würzler ist es ein Problem, dass seine Spieler kaum Pause hatten. Entsprechend bescheiden sind die Ziele für die kommende Saison.

Das kleine Fußball-Wunder blieb aus. Der Uedemer SV schaffte in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Bezirksliga nicht mehr, obwohl er seine letzten beiden Partien gegen den SV Rindern und Viktoria Goch überraschend gewann. Nur zwei Punkte fehlten zur Rettung.

„Wir sind allerdings nicht aus allen Wolken gefallen, als der Abstieg perfekt war. Denn die Entwicklung hatte sich ja angedeutet“, sagt Trainer Martin Würzler. Er muss mit seiner Mannschaft nun damit leben, dass er in der in wenigen Tagen beginnenden Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern von der Konkurrenz als einer der Kandidaten auf den Titel angesehen wird. Doch diese Rolle weist Martin Würzler, der in seine mittlerweile sechste Saison als Trainer des USV gehen wird, weit von sich. „Natürlich gehört man als Absteiger immer zum Favoritenkreis. Doch aufgrund unserer aktuellen Situation sehe ich das anders“, sagt der Coach.