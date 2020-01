Fußball : Meik Kozak wird neuer Coach beim SV Donsbrüggen

Kleve-Donsbrüggen Kreisliga A: Der Co-Trainer des BV Sturm Wissel löst im Sommer Christians Roeskens ab, der zum SV Rindern zurückkehrt. Der Verein wollte Kozak schon vor zwei Jahren verpflichten.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Meik Kozak übernimmt im Sommer das Trai­ner­amt beim SV Donsbrüggen in der Fußball-Kreisliga A. Das bestätigte Joachim Theunisse, Sportlicher Leiter bei den Blau-Weißen, auf Anfrage unserer Redaktion. Am Dienstagabend wird die Mannschaft darüber informiert, dass Meik Kozak die Nachfolge von Christian Roeskens übernimmt. Der 43-jährige Roeskens steht in der kommenden Spielzeit beim designierten Bezirksligisten SV Rindern an der Seitenlinie.