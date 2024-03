Fußball-Kreisliga A Wenig Hoffnung im Tabellenkeller

TSV Nieukerk – TSV Weeze 0:4 (0:2). Yannick Gorthmanns (16.) und Julian Kühn, der in der 21. Minute einen Handelfmeter verwandelte, brachten den Tabellenvierten aus Weeze früh in Führung. Der Gastgeber bemühte sich zwar, blieb aber in der Offensive zu harmlos. Erneut Gorthmanns sorgte in der 66. Minute mit dem dritten Weezer Treffer für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Marvin Tüss in der 77. Minute. „Die Mannschaft hat bis zum Schlusspfiff konzentriert gespielt“, sagte der Weezer Trainer Ferhat Ökce.