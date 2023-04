Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern SV Herongen und SV Veert wahren Chance

SV Herongen – Union Wetten 3:1 (1:0) „Das war heute fast schon ein Endspiel für uns. Bei einer Niederlage wäre das Thema Klassenerhalt wohl erledigt gewesen. So sind wir aber wieder mittendrin“, sagte Sebastian Tissen, Spielertrainer des SV Herongen. Er hatte entscheidenden Anteil am Erfolg. Tissen (15., 69.) sorgte mit zwei Toren für die 2:0-Führung des Gastgebers. Nachdem Marius Kröll (73.) für Union Wetten verkürzt hatte, machte Pascal Mertens (90.+3) mit seinem Treffer in der Nachspielzeit alles klar.