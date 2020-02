Fußball-Kreisliga : „Eher schlecht als bloß durchwachsen"

Alemannia Pfalzdorfs Mittelfeldspieler Nick Helmus (r.) und seine Kollegen enttäuschen bisher schwer. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch-Pfalzdorf Fußball: Beim A-Ligisten Alemannia Pfalzdorf herrscht Unzufriedenheit. Trainer Markus Hierling wird deutlich.

Die Alemannia aus Pfalzdorf zählt Jahr für Jahr zu den absoluten Topmannschaften im Oberhaus der Fußball-Kreisliga. Regelmäßige Stippvisiten in der klassenhöheren Bezirksliga – zuletzt zur Spielzeit 16/17 – bekräftigen diese Rolle. In der vergangenen Saison landete Pfalzdorf punktgleich mit Aufsteiger Straelen II auf Rang drei. Das Torverhältnis war ausschlaggebend. Damals auf der Trainerbank der Alemannen: Thomas Erkens. Der mittlerweile 37-jährige leitete fast fünf Jahre lang das sportliche Geschehen an der Seitenlinie.

2019 war Schluss – Markus Hierling und Peter Franke bilden seitdem das neue Trainergespann. Nach einer überaus positiven Saisonvorbereitung, in der man auch dem ein oder anderen Bezirksligisten in Testspielen Paroli bieten konnte, folgte dann allerdings schnell Ernüchterung. Schon am zweiten Spieltag setze es den ersten Dämpfer. Beim Aufsteiger aus Nieukerk hieß es am Ende 2:3 aus Pfaldorfer Sicht. Nach einer überzeugenden Vorstellung gegen den GSV Geldern (3:2), folgte ein Zittersieg in Wetten, bei dem schon erste Anzeichen dafür zu erkennen waren, dass es unter Umständen eine komplizierte Saison für die sonst so konstanten Männer vom Gocher Berg werden könnte. „Hier hat sich schon einiges angedeutet, was uns im weiteren Verlauf der Hinrunde erwarten würde“, blickt Hierling zurück.

Den, so Hierling, Hinrunden-Tiefpunkt erlebte man dann gegen Kapellen-Hamb, wo die Blau-Weißen mit 1:4 baden gingen. In der Folge gelangen nur noch zwei Siege, bei sechs Unentschieden und drei weiteren Niederlagen, was dazu führt, dass die Alemannia auf einem enttäuschenden achten Platz überwintert. „In dieser Zeit haben wir unsicher und nicht stabil gewirkt. Auch die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft hatte ihre schwierigen Phasen“, gibt Hierling zu. Um das in Zukunft zu vermeiden, habe man in einem langen, intensiven Gespräch zwischen Trainerteam und Mannschaftsrat alles offengelegt und reinen Tisch gemacht. Durch die gegenseitige Kritik sei man sich dabei deutlich nähergekommen, erklärt der Coach. In puncto Ursachenforschung für die verkorkste Hinrunde konnte man vor allem eine Sache als ausschlaggebend ausmachen. „Es hat sich herausgestellt, dass die Saisonvorbereitung definitiv zu lang und zu hart war. Neben vielen weiteren Dingen ist das ein Grund dafür, dass wir nun so weit unter unseren Ansprüchen stehen und die Hinrunde mehr schlecht als bloß durchwachsen für uns verlief.“