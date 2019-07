Reitsport : Kreis-Pony-Tag beim Club der Pferdefreunde

Am Mittwoch findet der Kreis-Pony-Tag in Goch statt. Foto: Eva Müller

Goch Auf Einladung der Ponysportförderung Unterer Niederrhein trainiert Jochen Bender den Reiternachwuchs.

Erneut steht die Reitanlage der Gocher Pferdefreunde am Mittwoch, 10. Juli, ab 15.30 Uhr im Mittelpunkt der Pferdesportinteressierten. Denn nur knapp zwei Wochen nach dem gelungenen Sommerturnier sind es dieses Mal die Nachwuchsreiter, denen die gesamte Aufmerksamkeit gilt. Auf der Reitanlage an der Kalbecker Straße 257 startet zu diesem Zeitpunkt nämlich der Kreis-Pony-Tag, an dem nicht alleine nur das Reiten im Vordergrund stehen wird. Grillbuffet, Bullriding, Hüpfburg und vieles mehr umrahmen die Veranstaltung. Zudem haben die Ponyspringreiter die Möglichkeit, mit dem Pferdewirtschaftsmeister Jochen Bender kostenlos zu trainieren. „Teilnehmen können unter anderem Ponyreiter aus den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen und Krefeld, die ganz am Anfang ihrer Laufbahn stehen“, erklärt Eva Müller von der Ponysportförderung Unterer Niederrhein (PSFUN), die diese Veranstaltung ins Leben gerufen und sich zum Ziel gesetzt hat, den Ponysport zu fördern. Dabei möchte die PSFUN gerade dem rückläufigen Trend des Ponysports entgegenwirken und den jungen Reitern helfen, den Einstieg in die Turnierwelt zu finden. Da sind solche Veranstaltungen wie der Kreis-Pony-Tag geradezu ideal um vieles zu erfahren. Und wenn dann noch so ein erfahrener Reiter wie Jochen Bender, der 2013 Rheinischer Meister im Springen wurde ist den Einstieg erklärt, kann es dem Grunde nach gar nicht besser laufen.