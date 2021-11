Fußball : Diese Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

(Symbolbild) Foto: dpa/Tobias Hase

Aufgrund des Totensonntags ruht der Ball an diesem Wochenende in großen Teilen. Doch einige Partien werden am Samstag ausgetragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk und Per Feldberg

TSV Weeze - SV Budberg (Samstag, 16 Uhr) Dem TSV Weeze ist es in der Bezirksliga zwar auch im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Sebastian Steinhauer nicht gelungen, seine Negativserie zu stoppen. Doch das 2:3 am vergangenen Sonntag gegen den SV Rindern, bei dem die siebte Niederlage in Folge erst durch ein Gegentor in der Nachspielzeit besiegelt wurde, war doch ein kleiner Mutmacher. Der kommt zur rechten Zeit für das noch schwerere Duell gegen den souveränen Ligaprimus SV Budberg, der noch ungeschlagen ist. Der TSV könnte einen Coup gegen den Spitzenreiter bestens gebrauchen, um neue Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen. Und die Sportfreunde Broekhuysen und Viktoria Goch werden kräftig die Daumen drücken. Die Verfolger hofften bislang vergeblich, dass auf das junge Budberger Team einmal ausrutscht.

Kevelaerer SV – SV Nütterden (Samstag, 16 Uhr). Die beiden Teams haben im Duell der Verfolger in der Gruppe eins der Kreisliga A Kleve/Geldern zwei gemeinsame Ziele. Erstens geht es für den Zweiten Kevelaerer SV und den Dritten SV Nütterden darum, den Platz unter den Top Fünf in der Liga zu festigen, um im zweiten Teil der Saison in der Aufstiegsrunde dabei zu sein. Und zweitens gilt es, gegen einen möglichen Konkurrenten in dieser Runde zu punkten, weil die Zähler mit in die Spiele genommen wird, in denen sich entscheidet, wer den Sprung in die Bezirksliga schafft. Der KSV wird noch ein drittes Ziel haben: Er wird sich für die überraschende 1:4-Niederlage rehabilitieren wollen, die er zuletzt beim TuS Kranenburg kassiert hat.

SV Grieth – TuS Kranenburg (Samstag, 16 Uhr). Mit drei Siegen in Folge hat sich der SV Grieth in der Gruppe eins der Kreisliga A Kleve/Geldern auf Rang sechs in der Tabelle vorgearbeitet und liegt nur noch einen Zähler hinter dem begehrten fünften Platz zurück. Wenn die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski den erklimmt und in der Aufstiegsrunde dabei ist, hätte sie ihr Ziel schon erreicht: den Klassenerhalt. Allerdings hat sich der TuS Kranenburg nach holprigem Start langsam gefunden. Er muss bei vier Zählern Rückstand auf Rang vier unbedingt gewinnen, wenn er weiter auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde hoffen will.