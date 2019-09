Fußball : Sandra Jung loste den Niederrhein-Pokal

Sandra Jung Schiedsrichter FVN. Foto: FVN/Nico Herbertz

Kreis Kleve (ove) In der Sportschule Wedau in Duisburg wurde am Mittwochabend das Achtelfinale im Niederrheinpokal ausgelost. Als Losfee fungierte Sandra Jung, Vorsitzende des Kreis-Schiedsrichterausschusses Kleve-Geldern.

Im März war sie als Nachfolgerin von Holger Hahn angetreten. Sie ist die erste Frau an der Spitze des hiesigen Kreis-Schiedsrichter-Ausschusses. Seit dem Jahr 2000 ist Jung als Unparteiische auf den Fußballplätzen Westdeutschlands unterwegs. Nur eine Mannschaft aus der Region befand sich noch im Duisburger Lostopf: der 1. FC Kleve. Der SV Straelen war bereits in der ersten Runde ausgeschieden, Gleiches gilt für die SGE Bedburg-Hau. Der SV Straelen unterlag dem Landesliga-Klub Rather SV. Viktoria Goch verlor zuletzt in der zweiten Runde gegen den Oberligisten TVD Velbert. Der 1. FC reist nun im Achtelfinale zum SC Kapellen-Erft in Grevebroich.